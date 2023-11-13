Galler Türkiye maçı için nefesler tutulmuş durumda. Euro 2024'e gitmeyi başararak üst üste 3. kez turnuvada yer almayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, grubundaki son maçında Galler'le mücadele edecek ve grup 1.'si olarak turnuvaya gitmenin yollarını arayacak. İşte, aday kadrosu belli olan millilerimizin zorlu maçının günü, saati ve nasıl grup birincisi olabileceğine ilişkin ayrıntılar...