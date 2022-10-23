Galiçya Cephesi nerede açıldı ve ne zaman kapandı?

Dankl'ın hemen sağından Cholm'a doğru ilerlemekte olan 4. Avusturya-Macaristan Ordusu, Pavel Plehve komutasındaki 5. Rus Ordusu'na Komarów Muharebesi 'nde üstünlük sağlamış ve 20.000 Rus askerini tutsak etmiştir. Buna karşın, Avusturyalıların Rus Ordusu'nu çevreleme çabası sonuçsuz kalmıştır.

Viktor Dankl komutasındaki 3. Avusturya-Macaristan Ordusu Lublin 'de 4. Rus Ordusu'yla karşılaşmış ve Baron Salza yönetimindeki bu gücü geri çekilmek zorunda bırakmıştır. Kraśnik Muharebesi olarak anılan bu çatışmada 6.000 Rus askeri tutsak alınmıştır.

1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi; Krasnik, Komarow, Gnila Lipa ve Rava Ruska olmak üzere 4 ayrı savaşa sahne olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin kendi toprakları dışında yer alan Galiçya Cephesi’nde yer alma sebepleri şu şekildedir:

Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna yardım ettiği ve 4 ayrı savaşın yaşandığı Galiçya Cephesi hangi ülkede açıldı? Galiçya Cephesi neden kapandı? İşte, tüm detaylar…

Gnila Lapa Muharebesi

Rusların kuzey bölgesinde geri çekildiklerini gözlemleyen Avusturya Ordusu Ivanov komutasındaki sol birliklere karşı taarruza geçmiştir. Nikolai Ruzsky yönetimindeki 3. ve Aleksei Brusilov komutasındaki 8. Rus ordularına sahip olan Ivanov Avusturya-Macaristan güçlerine karşı kesin bir zafer kazanmıştır. Bozuk yollar nedeniyle ilerleyişlerini iki gün boyunca durdurmak zorunda kalan Ruslar, Gnila Lipa Muharebesi olarak anılan bu saldırıda düşman güçlerine toparlanma fırsatı tanımamışlardır.

Rawa Ruska Muharebeleri

Bir önceki karşılaşmada Ruslara boyun eğmek zorunda kalan Avusturya Ordusu kuzeydeki birliklerini geri çekmeyi planlarken Ivanov; Plehve komutasındaki 5. Rus Ordusu'na taarruz emri vermiş ve Rava Ruska Muharebesi olarak anılan çatışmanın ardından Avusturyalıları geri püskürtmüştür. 2. Avusturya Ordusu Sırbistan tarafından güçlendirilmiş, ancak bu önlem Avusturya'nın Galiçya cephesinin çökmesini ve Rusların Lemberg'i ele geçirmesini önleyememiştir.

Peki, Galiçya Cephesi hangi ülkede açıldı? 1. Dünya Savaşı’nın en kanlı savaşlarının yaşandığı Galiçya; Güneydoğu Polonya, Rusya ve Çekya sınırlarının birleştiği bölgede yer almaktadır. Fakat I. Dünya Savaşı sırasında Macaristan sınırları içerisindeydi.

Galiçya Cephesi Ne Zaman Kapandı?

Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri olan Galiçya Cephesi’nde çarpışmalar 11 gün sürmüş ve cephe 11 Eylül 1914 yılında Rusya’nın galibiyetiyle kapanmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında, Galiçya Cephesi neden kapandı sorusunun cevabı da; Rusya’nın Galiçya’yı işgal etmesi olacaktır.

Galiçya Cephesi Sonuçları

26 Ağustos’ta açılan ve 11 Eylül 1914 yılında kapanan Galiçya Cephesi sonuçları şu şekildedir: