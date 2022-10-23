Galiçya Cephesi nerede açıldı ve ne zaman kapandı?

Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna yardım ettiği ve 4 ayrı savaşın yaşandığı Galiçya Cephesi hangi ülkede açıldı? Galiçya Cephesi neden kapandı? İşte, tüm detaylar…
Galiçya Cephesi Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin kendi toprakları dışında yer alan Galiçya Cephesi’nde yer alma sebepleri şu şekildedir:
- Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya ve Avusturya-Macaristan’a yardım götürmesi.
- Almanya ile var olan demiryolu ağının güvenliğinin sağlanmak istenmesi.
- Balkanlarda kalan Osmanlı topraklarının savunulmak istenmesi.
- İtilaf Devletleri’nin Balkanlar üzerinden ilerleyerek İstanbul’u işgal etmesinin engellenmek istenmesi.
Galiçya Cephesi Hakkında Bilgi
1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi; Krasnik, Komarow, Gnila Lipa ve Rava Ruska olmak üzere 4 ayrı savaşa sahne olmuştur.
Krasnik Muharebesi
Viktor Dankl komutasındaki 3. Avusturya-Macaristan Ordusu Lublin'de 4. Rus Ordusu'yla karşılaşmış ve Baron Salza yönetimindeki bu gücü geri çekilmek zorunda bırakmıştır. Kraśnik Muharebesi olarak anılan bu çatışmada 6.000 Rus askeri tutsak alınmıştır.
Komarow Muharebesi
Dankl'ın hemen sağından Cholm'a doğru ilerlemekte olan 4. Avusturya-Macaristan Ordusu, Pavel Plehve komutasındaki 5. Rus Ordusu'na Komarów Muharebesi'nde üstünlük sağlamış ve 20.000 Rus askerini tutsak etmiştir. Buna karşın, Avusturyalıların Rus Ordusu'nu çevreleme çabası sonuçsuz kalmıştır.
Gnila Lapa Muharebesi
Rusların kuzey bölgesinde geri çekildiklerini gözlemleyen Avusturya Ordusu Ivanov komutasındaki sol birliklere karşı taarruza geçmiştir. Nikolai Ruzsky yönetimindeki 3. ve Aleksei Brusilov komutasındaki 8. Rus ordularına sahip olan Ivanov Avusturya-Macaristan güçlerine karşı kesin bir zafer kazanmıştır. Bozuk yollar nedeniyle ilerleyişlerini iki gün boyunca durdurmak zorunda kalan Ruslar, Gnila Lipa Muharebesi olarak anılan bu saldırıda düşman güçlerine toparlanma fırsatı tanımamışlardır.
Rawa Ruska Muharebeleri
Bir önceki karşılaşmada Ruslara boyun eğmek zorunda kalan Avusturya Ordusu kuzeydeki birliklerini geri çekmeyi planlarken Ivanov; Plehve komutasındaki 5. Rus Ordusu'na taarruz emri vermiş ve Rava Ruska Muharebesi olarak anılan çatışmanın ardından Avusturyalıları geri püskürtmüştür. 2. Avusturya Ordusu Sırbistan tarafından güçlendirilmiş, ancak bu önlem Avusturya'nın Galiçya cephesinin çökmesini ve Rusların Lemberg'i ele geçirmesini önleyememiştir.
Peki, Galiçya Cephesi hangi ülkede açıldı? 1. Dünya Savaşı’nın en kanlı savaşlarının yaşandığı Galiçya; Güneydoğu Polonya, Rusya ve Çekya sınırlarının birleştiği bölgede yer almaktadır. Fakat I. Dünya Savaşı sırasında Macaristan sınırları içerisindeydi.
Galiçya Cephesi Ne Zaman Kapandı?
Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri olan Galiçya Cephesi’nde çarpışmalar 11 gün sürmüş ve cephe 11 Eylül 1914 yılında Rusya’nın galibiyetiyle kapanmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında, Galiçya Cephesi neden kapandı sorusunun cevabı da; Rusya’nın Galiçya’yı işgal etmesi olacaktır.
Galiçya Cephesi Sonuçları
26 Ağustos’ta açılan ve 11 Eylül 1914 yılında kapanan Galiçya Cephesi sonuçları şu şekildedir:
- Bu savaş neticesinde Ruslar 120 bin askeri esir almışlar fakat kendi esirleriyle birlikte toplam 320 bin asker kaybetmişlerdir.
- Galiçya Ruslar tarafından işgal edilmiştir.
- Avusturya-Macaristan toprakları savunmasız hale gelmiştir.
- Avusturya ordusunda yer alan Slav birliklerin bir bölümü Rusya tarafında geçmişlerdir.
- Rusya daha önce Almanya karşısında aldığı savaş yenilgisinin yaralarını bu cephenin kazanılması ile birlikte bir nebze de olsa sarma imkânı bulmuştur.
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