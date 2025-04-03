Galatasaraylı futbolculardan, Ali Koç'a pasta
Galatasaraylı futbolcular, derbi mücadelesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a doğum günü pastası bıraktı.
Giriş: 03.04.2025 - 01:42 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:42
Galatasaraylı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a pasta bıraktı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, 2 Nisan tarihinde doğan Ali Koç için "İyi ki doğdun başkan" yazan pastayla fotoğraf verdi.
Derbi sonrası Galatasaraylı futbolcuların bu pastayı soyunma odasında bıraktığı öğrenildi.
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