Galatasaraylı Emin Bayram 4 milyon euro bedelle Westerlo'da
Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, 4 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığı Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu.
Galatasaray'da Emin Bayram ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Emin Bayram'ın kiralık oynadığı Belçika ekibi Westerlo ile yapılan transfer görüşmelerinde anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmenin altına imza atmak için Belçika'ya gitti.
4 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray ve Westerlo'nun 4 milyon euro + sonraki satıştan %50 pay karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu da Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan 21 yaşındaki genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.