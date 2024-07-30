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        Haberler Spor Transfer Galatasaraylı Emin Bayram 4 milyon euro bedelle Westerlo'da - Futbol Haberleri

        Galatasaraylı Emin Bayram 4 milyon euro bedelle Westerlo'da

        Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, 4 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığı Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:13
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        Emin Bayram'ın rotası yine Westerlo!
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        Galatasaray'da Emin Bayram ile yollar ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Emin Bayram'ın kiralık oynadığı Belçika ekibi Westerlo ile yapılan transfer görüşmelerinde anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmenin altına imza atmak için Belçika'ya gitti.

        4 MİLYON EURO BONSERVİS

        Galatasaray ve Westerlo'nun 4 milyon euro + sonraki satıştan %50 pay karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

        Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu da Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan 21 yaşındaki genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.

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