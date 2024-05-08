Galatasaraylı baba ve kızına saldırıda iddianame tamamlandı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Nisan'da Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maç sonrasında Galatasaray taraftarı Kemal Metinel, Uğur İris ve kızı Emine Nil İris'in darbedildiği iddialarına yönelik soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, baba ve kızının maç çıkışında daha önce organize olan bir taraftar grubunun saldırısına uğradıkları, saldıran grubun müştekilerin elinde bulunan ve içerisinde Galatasaray Spor Kulübüne ait bayrak ve pankartların bulunduğu poşet ile çantayı almaya çalıştıkları belirtildi.

Şüphelilerin mağdur Emine Nil İris'e saldırıp tekme attıkları anlatılan iddianamede, arbede esnasında müşteki Uğur İris'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

REKLAM İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği bildirildi. İddianamede, zanlılar Arda Yürükon, Hakan Burak Aynur, Muhammed Barış Özdabakoğlu, Muhammed Talha Paksoy, Muhammed Ziya Polat, Selim Kıraç Ehvan, Yakup Budak hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin ayrıca "birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan ise 2 yıl 6'şar aydan 11 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU? Üsküdar Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Nisan'da oynanan maç sonrasında yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, zanlıların, Uğur İris'i darbettiği, Emine Nil İris'e tekme attıkları saptanmıştı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan 3 şüpheli de avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.