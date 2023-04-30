Galatasaray’da tek değişiklik

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo'yu yedeğe çekti.

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde bu futbolcunun yerine Mauro Icardi'yi görevlendirdi.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.

Galatasaray'da Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram derbinin kadrosunda yer almadı.