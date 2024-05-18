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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’da hedef derbi galibiyetiyle şampiyonluk - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’da hedef derbi galibiyetiyle şampiyonluk

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisinden galip ayrılıp, şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:26
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        Aslan şampiyonluğu bekliyor
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor.

        Süper Lig’de son iki haftaya girilirken, Galatasaray, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar derbiden galibiyet ya da beraberlik aldığı takdirde sezonu şampiyon tamamlayacak. Kaybetmesi durumunda ise son hafta Konyaspor deplasmanında en az 1 puan şampiyonluk için yetecek.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbiyi kazanarak şampiyon olmak istediklerini söylemişti.

        Son 24 lig maçını kaybetmedi

        Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 24 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki karşılaşmalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan son 17 lig karşılaşmasını da kazanan Aslan, üst üste kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

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        Evinde yenilmiyor

        Süper Lig’de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçtan sonra sahasında kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 35 lig maçında 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor. Galatasaray derbiyi kazanması durumunda sezonu evinde puan kaybetmeden tamamlayacak.

        Ligin en az gol yiyen takımı

        Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon gösterdiği başarılı savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 36 maçta kalesinde 24 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 18’inde de kalesini gole kapadı.

        Mauro Icardi’den son 8 maçta 9 gol

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        Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, ligde son haftalarında attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli bir katkıya verdi. Icardi bu süreçte ligde son 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırdı. Bu sezon ligde 32 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 23 gol kaydetti ve krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Arjantinli golcünün 8 de asisti bulunuyor.

        Mauro Icardi ayrıca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 müsabakada ise 3 gol kaydetti.

        Ligdeki son 3 derbide gol yemedi

        Fenerbahçe ile oynadığı son karşılaşmalarda rakibine kaybetmeyen Galatasaray bu maçlarda savunma performansıyla da öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de 2-0 kaybettiği müsabakanın ardından Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 3 derbide gol yemedi. Aslan bu derbilerin ikisini 3-0 kazanırken, 1 mücadele de 0-0 sona erdi.

        7 futbolcu sarı kart sınırında

        Galatasaray’da, Fenerbahçe derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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