Galatasaray’da hedef derbi galibiyetiyle şampiyonluk

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor.

Süper Lig’de son iki haftaya girilirken, Galatasaray, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar derbiden galibiyet ya da beraberlik aldığı takdirde sezonu şampiyon tamamlayacak. Kaybetmesi durumunda ise son hafta Konyaspor deplasmanında en az 1 puan şampiyonluk için yetecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbiyi kazanarak şampiyon olmak istediklerini söylemişti.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor. Galatasaray derbiyi kazanması durumunda sezonu evinde puan kaybetmeden tamamlayacak.

Süper Lig’de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçtan sonra sahasında kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 35 lig maçında 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 24 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki karşılaşmalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan son 17 lig karşılaşmasını da kazanan Aslan, üst üste kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon gösterdiği başarılı savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 36 maçta kalesinde 24 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 18’inde de kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi’den son 8 maçta 9 gol

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Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, ligde son haftalarında attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli bir katkıya verdi. Icardi bu süreçte ligde son 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırdı. Bu sezon ligde 32 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 23 gol kaydetti ve krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Arjantinli golcünün 8 de asisti bulunuyor.

Mauro Icardi ayrıca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 müsabakada ise 3 gol kaydetti.