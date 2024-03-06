Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yönetiminin önceliği Bankalar Birliği! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yönetiminin önceliği Bankalar Birliği!

        Mayıs 2024'te seçime gidecek olan Galatasaray'da yönetimin önceliği Bankalar Birliği! Dursun Özbek'in başkanlığındaki yönetim, söz verdikleri projeleri seçim sürecine kadar bitirmeyi hedefliyor. Üzerinde en çok çaba harcanan konu ise Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak. Şimdiye kadar 1,5 milyar TL'Lik faiz ödeyen Galatasaray, 2,3 milyar liralık ödemeyi yaparak bu anlaşmadan çıkmayı istiyor

        Giriş: 06.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın futbol takımı Süper Lig'de ter dökerken sarı-kırmızılı kulübün yönetimi de seçime kadar projelerini tamamlamak için çaba harcıyor. Mayıs 2024'te olağan seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, göreve gelirken verdikleri sözleri tamamlamak için hareket ediyor.

        Göreve gelmeden önce Kemerburgaz'a futbol tesisi, Seyrantepe'ye amatör branşlar için salon yapımı gibi vaatlerde bulunan Özbek yönetimi bunları tamamlamak için harekete geçerken öncelik ise Bankalar Birliği anlaşmasında.

        REKLAM

        1,5 MİLYAR TL ÖDENDİ, ANA BORÇ AZALMADI

        Şimdiye kadar Bankalar Birliği'ne 1,5 milyar TL'den fazla ödeme yapan sarı-kırmızılı kulübün Bankalar Birliği'ne olan ana para borcu azalmadı. Söz konusu anlaşma nedeniyle gelirlerinin bir bölümü temlikli olan Galatasaray, 2,3 milyar liralık borçtan kurtulmayı hedefliyor.

        BİZZAT DURSUN ÖZBEK İLGİLENİYOR

        Bu konuda Türkiye Bankalar Birliği kanadıyla uzun süredir görüşülürken müzakereler bizzat Dursun Özbek tarafından yürütülüyor.

        BORCU SATIŞ YAPMADAN KAPATMAK HEDEFLENİYOR

        Kulübü faiz sarmalından çıkarmayı planlayan mevcut başkan Özbek, Riva ya da Mecidiyeköy'deki mevcut taşınmazları satmadan 2,3 milyar TL'lik borcu kapatacak finansmanı sağlayacak bir proje üzerine çalışıyor.

        HEDEF TARİH MAYISIN ORTASI

        Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, TBB ile masaya oturarak söz konusu borcun ödemesini en geç mayıs ortasına kadar yaparak büyük ölçüde uzlaşılan anlaşmayı resmiyete dökmeyi ve duyurmayı planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Sağanak ve lodos etkili oluyor! Bu iller dikkat
        Sağanak ve lodos etkili oluyor! Bu iller dikkat
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Mayısa kadar El Nino
        Mayısa kadar El Nino
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Barışmayan sevgilisini boynundan vurdu!
        Barışmayan sevgilisini boynundan vurdu!
        ABD'de "Süper Salı" yarışı
        ABD'de "Süper Salı" yarışı
        Gazze'de ateşkes sağlanacak mı?
        Gazze'de ateşkes sağlanacak mı?
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Habertürk Anasayfa