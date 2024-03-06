Galatasaray yönetiminin önceliği Bankalar Birliği!

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Galatasaray'ın futbol takımı Süper Lig'de ter dökerken sarı-kırmızılı kulübün yönetimi de seçime kadar projelerini tamamlamak için çaba harcıyor. Mayıs 2024'te olağan seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, göreve gelirken verdikleri sözleri tamamlamak için hareket ediyor.

Göreve gelmeden önce Kemerburgaz'a futbol tesisi, Seyrantepe'ye amatör branşlar için salon yapımı gibi vaatlerde bulunan Özbek yönetimi bunları tamamlamak için harekete geçerken öncelik ise Bankalar Birliği anlaşmasında.

REKLAM 1,5 MİLYAR TL ÖDENDİ, ANA BORÇ AZALMADI Şimdiye kadar Bankalar Birliği'ne 1,5 milyar TL'den fazla ödeme yapan sarı-kırmızılı kulübün Bankalar Birliği'ne olan ana para borcu azalmadı. Söz konusu anlaşma nedeniyle gelirlerinin bir bölümü temlikli olan Galatasaray, 2,3 milyar liralık borçtan kurtulmayı hedefliyor.

BİZZAT DURSUN ÖZBEK İLGİLENİYOR Bu konuda Türkiye Bankalar Birliği kanadıyla uzun süredir görüşülürken müzakereler bizzat Dursun Özbek tarafından yürütülüyor. BORCU SATIŞ YAPMADAN KAPATMAK HEDEFLENİYOR Kulübü faiz sarmalından çıkarmayı planlayan mevcut başkan Özbek, Riva ya da Mecidiyeköy'deki mevcut taşınmazları satmadan 2,3 milyar TL'lik borcu kapatacak finansmanı sağlayacak bir proje üzerine çalışıyor.

HEDEF TARİH MAYISIN ORTASI Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, TBB ile masaya oturarak söz konusu borcun ödemesini en geç mayıs ortasına kadar yaparak büyük ölçüde uzlaşılan anlaşmayı resmiyete dökmeyi ve duyurmayı planlıyor.