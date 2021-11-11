Galatasaray yavru kedi Simba'yı sahiplendi... Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Simba'nın fotoğrafını paylaştı.

Elmas paylaşımında "Galatasarayımızın artık Simba’sı var. Kartal’dan servis motoruna saklanarak kulübümüze kadar gelen bu minik yavruyu sahiplendik. Ofisimize enerji ve neşe kattı" ifadelerine yer verdi.