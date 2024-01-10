Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        47
        Galatasaray
        GS
        47
        Trabzonspor
        TS
        33
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        28
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        28
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        24
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        MKE Ankaragücü
        MKE
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        15
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ve PSG, Sacha Boey için el sıkıştı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ve PSG, Sacha Boey için el sıkıştı!

        Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Sacha Boey, Fransız devi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki sağ bek için Fransız deviyle her konuda anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaray’dan Sacha Boey’i transfer etmek üzere.

        Habertürk Muhabiri Ata Selçuk'un haberine göre; iki kulüp, 20-21 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında anlaşma sağladı.

        Oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmede son pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşmenin resmen imzalanması bekleniyor.

        SİVAS'A GÖTÜRÜLMEDİ

        Öte yandan Galatasaray, Boey'in son idmanda dizinde ağrı hissettiği için tedbir amacıyla Sivas’a götürülmediğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Bonucci, İstanbul'da!
        Bonucci, İstanbul'da!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Eski eşine şiddet uyguladığı da ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Habertürk Anasayfa