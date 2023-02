Güzel oyunun skoru çok daha farklı olabilirdi. Her iki takım da yakaladıklarını golle sonuçlandırabilse 5-4, 6-5 gibi skorlar görebilirdik. Muslera, Icardi, Onur ve Geraldo karşılaşmanın öne çıkan isimleriydiler. Muslera, istikrarlı oyununu sürdürüyor. Icardi ise üst düzey bir oyuncu. Özellikleri olan, her an golle buluşacak kaliteli bir isim. Galatasaray’ın takım omurgası çok iyi. Böyle olunca, yenik duruma düşseler de skoru değiştirecekleri inancı her zaman var.