Maç sonu, tribünlerin üçlü çektirmek için Lucas Torreira'yı çağırması, sahada kimin ne kadar etkili oynadığının ödülüydü. Icardi, panenka penaltısının dışında mükemmel bir kafa golü attı. G.Saraylı oyuncular, yaptıkları muhteşem dönüşle psikolojik olarak güçlendi ve öz güvenlerinin darbe almasına izin vermedi. Ümraniye'ye karşı kaybedilecek puan veya puanlar, G.Saray'a şampiyonluk yarışında ciddi çelme olurdu. Hakem Cihan Aydın'ı kutluyorum, yine mükemmel maç yönetti. Pozisyonlara yakındı. Şüpheli pozisyonların hepsinde VAR'la konuştu.