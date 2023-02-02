Galatasaray 2-1 gerideyken, Icardi’nin soğukkanlı panenka penaltısı Ümraniye’nin direncini kırdı. Arjantinli, akan oyun ortalarını bitirmede ne kadar mahir olduğunu dün gece Abdülkerim’in, ortasında yine gösterdi. Icardi ligin hali hazırda en fark yaratan santrforlarından biri. Okan hocanın elinde geniş ve formda bir kadro var. Bunu elbette kendi yarattı ve 11’de 11 yaparak bir başka rekora daha ortak oldu. Sanırım Abdülkerim dünkü performansıyla özel bir paragrafı hak ediyor. Duran top organizasyonunda takımının ilk golünü atması Galatasaray’ı maçın içinde tuttu. Ama sol ayağıyla Icardi’ye yaptığı asist o golden çok daha değerli ve estetikti.