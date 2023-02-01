Ümraniyespor'un golleri ise 11'de Umut Nayir ile 39'da Oğuz'dan geldi.

Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 32'de Abdülkerim Bardakcı ile 60 (pen.) ve 83'te Mauro Icardi kaydetti.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 22. haftada lig sonuncusu Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ecel terleri döktüğü ve iki kez yenik duruma düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Galatasaray bu sonuçla ligde üst üste 11. galibiyetini alıp puanını 51'e yükseltirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

15. dakikada Ümraniyespor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Geraldo, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi ve ilk gole benzer bir pas verdi. Penaltı noktasına gelen meşin yuvarlağa Avounou bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera, bacaklarının arasından geçen topu çizgi üzerinde kontrol etti.

7. dakikada Umut Nayir'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Onur Ayık, ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Uruguaylı kaleci, topu iki hamlede kontrol ederek takımı adına önemli bir kurtarış gerçekleştirdi.

18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda kaleci Orkun Özdemir soluna yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Icardi, kontrol ettikten sonra şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

32. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson'un indirdiği topu kale önündeki Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi: 1-1.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Orkun sağına gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

36. dakikada sağ kanatta Emre Taşdemir'in zamanlama hatasında topu alan Geraldo yine ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası gerisindeki Avounou bekletmeden şutunu çekti ancak bir kez daha Muslera gole izin vermedi.

39. dakikada Ümraniyespor bir kez daha öne geçti. Avounou'nun sağdan ortasında penaltı noktasının sağına gelen topa bekletmeden vuran Oğuz Gürbulak, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinde ağlarla buluşturdu: 1-2.

45+3. dakikada Boey'un sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.