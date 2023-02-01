Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 22. haftada lig sonuncusu Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ecel terleri döktüğü ve iki kez yenik duruma düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 32'de Abdülkerim Bardakcı ile 60 (pen.) ve 83'te Mauro Icardi kaydetti.
Ümraniyespor'un golleri ise 11'de Umut Nayir ile 39'da Oğuz'dan geldi.
Ümraniyespor'da Avounou, 77. dakikada Torreira'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Galatasaray bu sonuçla ligde üst üste 11. galibiyetini alıp puanını 51'e yükseltirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens'in plase vuruşunda kaleci Orkun Özdemir uzak köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak önledi.
7. dakikada Umut Nayir'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Onur Ayık, ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Uruguaylı kaleci, topu iki hamlede kontrol ederek takımı adına önemli bir kurtarış gerçekleştirdi.
11. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Geraldo, pasını altıpas gerisine çıkardı. Uygun durumda pozisyon alan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
15. dakikada Ümraniyespor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Geraldo, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi ve ilk gole benzer bir pas verdi. Penaltı noktasına gelen meşin yuvarlağa Avounou bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera, bacaklarının arasından geçen topu çizgi üzerinde kontrol etti.
18. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda kaleci Orkun Özdemir soluna yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Icardi, kontrol ettikten sonra şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.
32. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Nelsson'un indirdiği topu kale önündeki Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi: 1-1.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Orkun sağına gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
36. dakikada sağ kanatta Emre Taşdemir'in zamanlama hatasında topu alan Geraldo yine ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası gerisindeki Avounou bekletmeden şutunu çekti ancak bir kez daha Muslera gole izin vermedi.
39. dakikada Ümraniyespor bir kez daha öne geçti. Avounou'nun sağdan ortasında penaltı noktasının sağına gelen topa bekletmeden vuran Oğuz Gürbulak, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinde ağlarla buluşturdu: 1-2.
45+3. dakikada Boey'un sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Icardi'nin kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.
56. dakikada Boey'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Orkun Özdemir sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
60. dakikada sarı-kırmızılı ekip, bir kez daha beraberliği sağladı. Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası içinde Popov'un elle oynadığını tespit eden hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Bir dakika sonra topun başına geçen Icardi, "Panenka Penaltısı" ile ağları havalandırdı: 2-2.
71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile verkaça giren Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.
83. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında altıpas gerisinde iyi yükselen Icardi'in kafayla vurduğu top uzak direkten ağlarla buluştu: 3-2.
Stat: Nef
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Aleks Taşcıoğlu
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 46 Yunus Akgün), Torreira, Oliveira (Dk. 76 Mata), Rashica (Dk. 46 Dubois), Mertens (Dk. 79 Gomis), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Barış Alper Yılmaz), Icardi
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov (Dk. 89 Kayode), Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Mrsic), Avounou, Geraldo (Dk. 82 Gheorghe), Onur Ayık (Dk. 67 Sekidika), Umut Nayir
Goller: Dk. 11 Umut Nayir, Dk. 39 Oğuz Gürbulak (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 32 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 60 (Penaltıdan) ve 83 Icardi (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 77 Avounou (HangiKredi Ümraniyespor)
Sarı kart: Dk. 90+2 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)
KULÜP TARİHİNİN EN UZUN GALİBİYET SERİSİ
Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, bu sezon resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini alarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekoruna imza attı.
Sarı-kırmızılı ekip, bundan önce resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı.