Galatasaray Strum Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Strum Graz maçı için geri sayım başlamış durumda. İşte şimdiden sarı kırmızılı taraftarların büyük bir merakla beklediği Galatasaray Strum Graz maçı ile ilgili bilgiler...



GALATASARAY STRUM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Strum Graz hazırlık maçı 9 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY STRUM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Strum Graz maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray-Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)