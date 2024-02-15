Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk etti. İspanyol hakem A. Hernandez'in yönettiği karşılaşma 3-2 'lik skorla Galatasaray'ıngalibiyetiyle sona erdi. Galatasaray'da goller 17. dakika Kerem Demirbay, 61. dakikada Dries Mertens ve 90+2. dakikada Icardi'den geldi. Sparta Prag'ın gollerini 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta kaydetti UEFA Avrupa Ligi Kupası çeyrek final biletini almak isteyen sarı- kırmızılıları, Sparta Prag deplasmanında zorlu bir 90 dakika bekliyor. Peki, Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte, detaylar..