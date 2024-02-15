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        Haberler Spor Futbol Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? - Futbol Haberleri

        Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde Sparta Prag'ı ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele 3-2 sonuçlandı. Mücadelenin sonuçlanmasının ardından gözler Generali Arena'da yapılacak rövanş maçına çevrildi. Peki, sporseverler tarafından merak edilen Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 23:12 Güncelleme: 15.02.2024 - 23:12
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk etti. İspanyol hakem A. Hernandez'in yönettiği karşılaşma 3-2 'lik skorla Galatasaray'ıngalibiyetiyle sona erdi. Galatasaray'da goller 17. dakika Kerem Demirbay, 61. dakikada Dries Mertens ve 90+2. dakikada Icardi'den geldi. Sparta Prag'ın gollerini 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta kaydetti UEFA Avrupa Ligi Kupası çeyrek final biletini almak isteyen sarı- kırmızılıları, Sparta Prag deplasmanında zorlu bir 90 dakika bekliyor. Peki, Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta? İşte, detaylar..

        • 2

          GALATASARAY- SPARTA PRAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

          Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'de başlayacak.

          Sparta Prag'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, Generali Arena'da oynanacak.

          UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalistini belirleyecek olan karşılaşma dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.

        • 3

          MAÇ İLE İLGİLİ DETAYLAR

          Galatasaray'da goller 17. dakika Kerem Demirbay, 61. dakikada Dries Mertens ve 90+2. dakikada Icardi'den geldi. gelirken Sparta Prag'ın gollerini 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta kaydetti.

          NELSSON KIRMIZI GÖRDÜ

          Galatasaray'da Victor Nelsson, Sparta Prag maçında kırmızı kart gördü.

          Nelsson, karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen Sparta Prag atağında Birmancevic'e faul yaptı.

          Hakem Alejandro Hernandez, Nelsson'u son adam olarak değerlendirdi ve Danimarkalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

          PRAG FORMASI GİYEN RYNES DE KIRMIZI GÖRDÜ

          Sparta Prag forması giyen Rynes 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı.

        • 4

          İKİ TAKIMDA ULUSAL LİGİNDE EN ÇOK KUPAYA SAHİP

          Galatasaray Trendyol Süper Lig'de kazandığı 23 şampiyonlukla en fazla kupaya sahip takım konumunda.

          Öte yandan Sparta Prag ise 1. Liga'yı 12 kez lider bitirerek kupayı en çok müzesine götüren takım olmuştur.

          Sparta Prag, 2013-14 sezonundan beri ligde şampiyon olamamıştır.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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