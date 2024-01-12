Galatasaray-Sivasspor maçında penaltı var mı yok mu? Eski hakemler yorumladı...

HALİL'E MÜDAHALE PENALTI MI?

44. dakikada Camara'nın Halil Dervişoğlu'na yaptığı müdahalede penaltı var mı?

Bahattin Duran: "Halil'in ayağına bir darbe var. Ayakkabısının arkasına hafif bir temas var. bu temastan Galatasaraylı oyuncunun etkilenmediğini düşünüyorum. Penaltı verilmesi için yeterli değil. Devam etmesi doğru."

Bülent Yıldırım: "Camara'nın müdahalesinin ayağa basma şeklinde olmadığını ve kontağın futbol içi bir kontak olduğunu düşünüyorum. Bence devam kararı doğru.