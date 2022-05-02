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Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'a evinde 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları, Galatasaray - Sivasspor maçını kaleme aldı

02.05.2022 - 09:34 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: ÇEKİLEN SIKINTILARIN ÖZETİ

    Ahmet’in golüyle başlamak lazım. Muslera gibi bir ‘Dev’e böyle bir gol attığınız zaman bu hayatınızın en önemli başarılarından biri olur. Peki Ahmet Oğuz orta mı yaptı, şut mu çekti? Gecenin Sivas adına kahramanının da bunu bildiğini sanmıyorum. 

  • Topun canı var derler ya hani, bazen ayağın da beyni olur. Bacağınızı orta için sallarsınız, bir salise içinde emir şut olarak gider. Sanki bu da öyle bir andı. Ama gerçekten tarihi bir andı. 

  • Tabi eldeki merkez orta saha ekibi özellikle hücumdayken savunma pozisyonu almakta Pulgar’ın dahline rağmen sorun yaşadı. Evet Halil’in oyuna girişi penaltıda yaptığı işte de görüldüğü üzere katkı sağladı da yine hücumdan savunmaya geçişte sorun çözülmedi. Bu sezon başından bu yana çekilen sıkıntıların bir özeti aslında. (FANATİK)

  • ERMAN TOROĞLU: AŞÇISI GELSEYDİ

    Galatasaray için son zamanlarda yapacağım yorum hep aynı oluyor, zannediyorum bundan sonra aynı olacak: Galatasaray ölmüş ağlayanı yok. Kim ağlayacak? Seyirci. Peki Galatasaray'la kim dalga geçecek? Kongre üyeleri. 

  • Mustafa Cengiz vefat ettikten sonra Galatasaray'ın ne başı belli ne arka tarafı. Yönetim böyle olursa takımın da düzgün olacak hali yok. Helal olsun Galatasaray seyircisine. Bu takıma bile destek vermek için bayağı seyirci geliyor.

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