Zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray- Sivasspor'u konuk ediyor. Son puan kaybını Sivasspor deplasmanında yaşayan Galatasaray'ın, kritik mücadele öncesinde 93 puanı bulunuyor. Futbolseverler kritik mücadele ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray- Sivasspor karşılaşmasının tarihi ve yayıncı kuruluşu...