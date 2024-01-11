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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında bugün EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Icardi, Sanchez, Oliveira ve Boey, kart cezalısı Barış Alper ile Afrika Kupası'na giden Ziyech ve Bakambu, maçta görev yapamayacak. İşte Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler ve Okan Buruk'un muhtemelen 11'i

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:23
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında bugün EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

          Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

        • 2

          7 EKSİK

          Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.

        • 3

          SON 6 MAÇTA 5 GALİBİYET 1 BERABERLİK

          Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

        • 4

          LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        • 5

          MUHTEMEL 11

          Muslera

        • 6

          Kaan Ayhan

        • 7

          Nelsson

        • 8

          Abdülkerim

        • 9

          Kazımcan

        • 10

          Torreira

        • 11

          Kerem Demirbay

        • 12

          Kerem Aktürkoğlu

        • 13

          Mertens

        • 14

          Zaha

        • 15

          Halil

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