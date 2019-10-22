Haberde, "Şampiyonlar Ligi 2020 finali İstanbul'da oynanacak ama Real Madrid'in Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bu ölümsüz şehirde bir ön finali var. Eflatun-beyazlılar için yarınki maç, olmak ya da olmamak anlamına geliyor." ifadeleri kullanılmıştı.