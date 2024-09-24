Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag deplasmanında
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Tur atlayan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.