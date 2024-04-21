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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Pendikspor maçının VAR’ı İtalyan Daniele Paterna oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Pendikspor maçının VAR’ı İtalyan Daniele Paterna oldu

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Pendikspor maçının VAR hakemi İtalyan hakem Daniele Paterna oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:54
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        Galatasaray - Pendikspor VAR'ı Paterna
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında bugün saat 19.00'da evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

        Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

        Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Paterna oturacak. AVAR’da da Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler görev yapacak.

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