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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray penaltı bekledi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray penaltı bekledi!

        Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile karşılaşan Galatasaray, maçın 22. dakikasında penaltı bekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:35
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        Galatasaray penaltı bekledi!
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        Galatasaray, ikas Eyüpspor maçının 22. dakikasında penaltı bekledi.

        Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Ardından Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı.

        Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı.

        Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulundu. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

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