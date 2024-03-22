Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı
Galatasaray Kulübü, eski sporcu ve başkanlarından Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yıldönümünde andı.
Giriş: 22.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:55
Galatasaray Kulübü, eski sporcu ve başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak emek veren, Türk spor camiasının unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
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