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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray nasıl tur atlar? - Futbol Haberleri

        Galatasaray nasıl tur atlar?

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik sınava çıkıyor. İsviçre'de Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'a İstanbul'daki rövanşta tur için iki farklı galibiyet gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:04
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

        • 2

          İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı.

        • 3

          Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

        • 4

          Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek.

        • 5

          Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak.

        • 6

          Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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