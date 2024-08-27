Galatasaray nasıl tur atlar?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik sınava çıkıyor. İsviçre'de Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'a İstanbul'daki rövanşta tur için iki farklı galibiyet gerekiyor
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
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İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı.
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Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.
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Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek.
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Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak.
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Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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