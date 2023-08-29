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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Molde play-off rövanş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Molde yayıncı kanalı! GS muhtemel 11 - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Molde play-off rövanş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray Molde rövanş maçı için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray; rakibini mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde gruplara kalmayı başaracak. İşte, sarı kırmızılı taraftarların büyük bir merakla beklediği karşılaşma hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 13:07 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:07
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off rövanş maçında Molde ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubjana gibi takımları eleyerek play-offlara kalan Cimbom, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi de turnuvanın dışına itmesi halinde devler ligi gruplarına adını yazdıracak. İşte, Galatasaray Molde maçı saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'i hakkında bilgiler...

        • 2

          MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesine sahne olacak Galatasaray Molde maçı, 29 Ağustos Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.

          Zorlu karşılaşma dijital medya kuruluşu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

          Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

          Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.

        • 4

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

          Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Torreira, Olivieira, Barış Alper, Mertens, Icardi.

        • 5

          GALATASARAY MOLDE BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının biletleri geçtiğimiz gün itibariyle satışa sunuldu.

          İŞTE GALATASARAY'IN RESMİ AÇIKLAMASI

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