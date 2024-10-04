Galatasaray, Letonya'da aynı kabusu yaşadı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında RFS'ye konuk olan Galatasaray bir kez daha öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Savunmada yerleşim hataları yapmaya devam eden sarı-kırmızılılar, Letonya'da kritik 2 puan bıraktı
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya ekibi RFS'ye konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçı avucunda tutamadı.
Geçen hafta sonu 3-0 öne geçtiği müsabakada Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, birkaç gün sonra aynı kabusu yaşadı.
38. dakikada farkı 2'ye çıkaran Galatasaray hemen devamında 40. dakikada Janis Ikaunieks'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.
İkinci yarıya tutuk başlayan temsilcimiz, 55. dakikada yerleşim hatası sonucu kalesinde bir gol daha gördü ve devamında yokları oynadı.
Son iki maçta öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşayan Galatasaray bu sezon oynadığı 12. resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.
Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinde gol gördü. Galatasaray, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi.