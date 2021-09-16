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Galatasaray - Lazio maçına doğru

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Fatih Terim'in öğrencilerinden Lazio önünde 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyon beklediği ifade edildi. İşte Galatasaray - Lazio maçı öncesi tüm detaylar ve Terim'in 11'i

16.09.2021 - 10:31 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

  • TERİM'DEN KONSANTRASYON ÇAĞRISI

    UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk kez maça çıkacak olan Cimbom, zemini yenilenen TT Stadı'na da bu sezon ayak basmış olacak.  Evinde taraftarıyla buluşacak olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim ise son 2 maçta öğrencilerinin yaşadığı travmayı unutturmak istiyor.

  • Kasımpaşa ve Trabzon deplasmanlarında 2-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 2-2'lik skorla ayrılan takımının benzer bir durumu tekrar yaşamamasını deneyimli çalıştırıcının yaptığı konuşmalarda, Lazio önünde 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyon beklediği ifade edildi.

  • EMRE'NİN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

    Trabzonspor deplasmanında kaydettiği 2 golün ardından aşil tendonunda ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Emre Kılınç, dün kontrollü olarak takımla birlikte antrenmana katıldı. İdmanda hem kendisini deneyen hem de son durumuna bakılan Emre'nin ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı maç saatinde belli olacak. 

  • LUYİNDAMA SÜRPRİZİ OLABİLİR

     

    Transferin son günlerinde Assunçao'yu defansif orta saha olarak renklerine bağlayan Galatasaray, listeyi UEFA'ya verdikten sonra bu transferi gerçekleştirdiği için Lazio önünde Brezilyalı oyuncudan faydalanamayacak. İtalyan ekibinin güçlü orta sahasına karşılık Berkan, Taylan ve Cicaldau üçlüsünü ortada sahaya sürmeyi planlayan İmparator'un B planında ise Luyindama'yı stoperlerin hemen önünde ön libero gibi kullanmayı düşündüğü bildirildi.

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