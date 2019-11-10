Türk Telekom Stadı'nda 8 ayrı kategoride gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvada yaklaşık 500 sporcu mücadele etti.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törene, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yönelim kurulu üyesi Dilek Kutlu da katıldı.

Törende konuşma yapan Mustafa Cengiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu anmayı iki yıldır onun aziz hatırasına, ilkelerine ve umdelerine uygun olarak daha verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Atatürk'ün cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerle, iki yıldır Türkiye'nin en büyük satranç turnuvasını gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yaklaşık 500 gencimiz bu Atatürk'ü anma kutlamasına fiilen iki yıldır katılıyor. Bu sayıyı bilinçli olarak 500'de sınırlı tutuyoruz. Yoksa başvurular bini aşıyor. Biz bu ulusal yarışmayı giderek uluslararası hale getirmeyi planlıyoruz. Bunu da inşallah önümüzdeki yıl yapacağız."

Turnuvada kategorilerinde birinci olan sporcular şunlar:

7 yaş: Keremcan Koca

8 yaş: Özgür Toprak Kurt

9 yaş: Poyraz Taş

10 yaş: Tuna Işık

11-12 yaş: Oğuzhan Bilal Gücükodacı

A kategorisi: Ataberk Eren

B kategorisi: Hayati Tokcan

C kategorisi: Ahmet Kerem Güvendi