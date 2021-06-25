Anıtkabir'i ziyaretinden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Elmas, teknik direktörleri Fatih Terim'le sürekli görüşme halinde olduklarını söyledi.
Terim'le birçok konu konuştuklarını vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:
"Futbol stratejimiz var, Galatasaray'ın gelecekteki futbol sistemini kurmak üzere. Hocamızla bu fikri uygulamaya geçireceğiz. Önümüzdeki 20-25 sene hiç bozmadan uygulayacağımız bir Galatasaray sistemi için yola çıkıyoruz. Bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Hocamızla her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz."
Göreve geldiklerinde birçok sorunla karşılaştıklarını anlatan Elmas, "Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'da borçsuz yazısını alabilmek için maalesef çok ciddi büyük bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Hem önümüzdeki PSV maçına hem de lige hızlı bir şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Burak Elmas, "Mali tablo beklediğinizden kötü mü çıktı?" sorusuna ise "Yorum yapmak istemem. Biz buraya şikayet etmeye değil çözüm üretmeye geldik. Biz Galatasaray'ı birleştirmek istiyoruz. Burada şikayet edip insanları kırmaktansa sorunları tespit etmenin ve çözmenin Galatasaray'ın geleceği için daha yararlı olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.
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