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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak? Arda Güler mi, Salih Özcan mı? - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?

        Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı geldi çattı... Real Madrid ile Borussia Dortmund, 1 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Wembley Stadı'nda oynanacak dev mücadelede iki Türk futbolcu Arda Güler ve Salih Özcan birbirine rakip olacak. Böylece A Milli Takım forması giyen bir Türk futbolcu, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:03
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund, 1 Haziran Cumartesi günü (yarın) TSİ 22.00'de kupa için kozlarını paylaşacak.

        • 2

          Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın sonucunda tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun ellerinde havaya yükselecek.

        • 3

          Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan'ı karşı karşıya getirecek dev final sonrası, sonuç ne olursa olsun bir Türk futbolcu mutlu olacak.

        • 4

          Arda Güler ve Salih Özcan'dan önce Devler Ligi finalinde boy gösteren Türk futbolcular olsa da Kupa 1'de hiçbir Türk futbolcu şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

        • 5

          FİNALDE OYNAYAN İLK TÜRK YILDIRAY BAŞTÜRK

          Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ilk Türk futbolcu 2001-2002 sezonunda Yıldıray Baştürk olmuştu. Baştürk, Bayer Leverkusen formasıyla Real Madrid'e karşı 90 dakika mücadele etmiş, İspanyol ekibi 2-1'lik skorla kupayı müzesine götürmüştü.

        • 6

          HAMİT ALTINTOP'LU BAYERN, INTER'E BOYUN EĞDİ

          Yıldıray Baştürk'ün ardından Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ikinci isim Hamit Altıntop'tu. 22 Mayıs 2010'da Inter'in Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hamit Altıntop, 63 dakika sahada kalmıştı.

        • 7

          NURİ ŞAHİN'Lİ DORTMUND, BAYERN'E KAYBETTİ

          Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin de sarı siyahlı ekiple daha önce futbolcu olarak yine Wembley Stadı'nda final heyecanını yaşamıştı. Nuri Şahin'in uzatma anlarında oyuna dahil olduğu mücadeleyi Bayern Münih, Mario Mandzukiç ve Arjen Robben'in golleriyle 2-1 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.

        • 8

          ARDA TURAN'LI ATLETICO, KUPAYI UZATMALARDA KAPTIRDI

          2013-2014 sezonunda Atletico Madrid, Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale yükselirken Arda Turan 9 maçta attığı 4 golle bu başarıda büyük pay sahibi olmuştu. Arda finalde sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'e finalde 4-1 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

        • 9

          HAKAN ÇALHANOĞLU İSTANBUL'DA YIKILDI

          Son olarak geçtiğimiz sezon Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Manchester City'e karşı mücadele etti. Çalhanoğlu finalde 84 dakika oynarken Manchester City tek golle kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

        • 10

          Öte yandan Türk asıllı Alman futbolculardan Mehmet Scholl 2001'de, Emre Can 2013'te Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

        • 11

          İlkay Gündoğan ise 2013'teki finalde Borussia Dortmund'la Bayern Münih'e karşı penaltıdan bir gol kaydetse de kupa sevinci yaşayamamıştı. Gündoğan, 90 dakika sahada kaldığı geçtiğimiz sezonki finalde Manchester City ile mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

        • 12

          Bununla birlikte ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Berkant Göktan da 2001'de Devler Ligi’ni kazanan Bayern Münih'in kadrosunda olmasına rağmen turnuvada hiç şans bulamamıştı.

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