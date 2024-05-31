NURİ ŞAHİN'Lİ DORTMUND, BAYERN'E KAYBETTİ

Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin de sarı siyahlı ekiple daha önce futbolcu olarak yine Wembley Stadı'nda final heyecanını yaşamıştı. Nuri Şahin'in uzatma anlarında oyuna dahil olduğu mücadeleyi Bayern Münih, Mario Mandzukiç ve Arjen Robben'in golleriyle 2-1 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.