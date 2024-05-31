Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi dünya basınında!
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile prensip anlaşmasına varması dünya spor basınında da geniş yankı uyandırdı. İngiltere, İtalya, Portekiz ve İspanya başta olmak üzere birçok ülke basını Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesini manşetine taşıdı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya varması, dış basınında da manşetleri süsledi. İşte Avrupa basınında çıkan Fenerbahçe ve Mourinho haberleri...
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Tuttomercato:
"Portekizli teknik adam, geçtiğimiz Ocak ayında Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından farklı alternatifleri değerlendirdi ve artık Fenerbahce'yle sözleşme imzalamaya hazır. "Özel biri", sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı ve bugün yeni teknik direktör olarak açıklanabilir."
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Corriere dello Sport:
''Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi beklemeyi tercih eden Mourinho, yedek kulübesine dönmeye hazır.''
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Tuttosport:
''Mourinho, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, anlaşmaya varıldı. Portekizli teknik adam birkaç aydır sahalardan uzak ama bu transfer döneminde sahaya ve yedek kulübesine ger dönüyor. Alıştığı liglerden farklı bir ligde bunu yapıyor çünkü Türkiye'de ilk kez antrenörlük yapacak.''
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Calcio Mercato:
"Geçen Ocak ayında Roma'dan ayrılmasının ardından Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizlinin Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mou'nun Türkiye'ye gideceğini duyurusu bugün gelebilir."
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A Bola:
"Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim aracı olarak ilan ettiği Jose Mourinho, 3 yıl daha yeni bir dönem için aday olan mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı. Ali Koç'un planları arasında Portekizli çalıştırıcıyla bugün sözleşme imzalandığının açıklanması da yer alıyor. Mourinho, 2013/2014'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan ve bu sezon şampiyon olmayı başaramayan uyuyan devi uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atmaya yakın."
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Daily Mail:
''Jose Mourinho, Roma'dan sert bir şekilde kovulmasının üzerinden 5 ay geçtikten sonra 2 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmayı kabul etti. Portekizli teknik adamın hedefinin Suudi Arabistan olduğu bildirilmişti ancak görünen o ki bir sonraki hedefi Türkiye olacak.''
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Express:
"Jose Mourinho, Türk devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmak için sözlü anlaşmaya vardı. Mourinho, bu hamleyle Portekizli yıldızlarla dolu bir kadronun başına geçmeye hazırlanırken eski Manchester United ve Chelsea oyuncularıyla da bir araya gelecek."
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The Sun:
"Jose Mourinho'nun, son işinden kovulmasının üzerinden sadece aylar geçtikten sonra futbola sansasyonel bir dönüş beklediği bildiriliyor. 61 yaşındaki Mourinho, en son görevden alınmasından bu yana geçen dört ay içinde, Manchester United'a dönüşü de dahil olmak üzere çeşitli işlerle ilişkilendirildi. Ancak gelen haberlere göre Türk devi Fenerbahçe ile anlaşmanın eşiğinde."
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The Mirror:
''Mourinho, Roma'dan ayrılmasının ardından ilk işine giriyor. Portekizli bir sonraki Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Bu onun eski Manchester United'lı Fred ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak.''
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La Gazzetta:
''Jose Mourinho, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. 2+1 yıllık kontrata 'evet' dedi.''
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La Repubblica:
''Jose Mourinho için yeni macera. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam, Fenerbahçe'yle anlaştı.''
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Mediaset:
''Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık kontrat ve şampiyonluk hedefi üzerinde anlaşma sağladı.''
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L'Equipe:
''Jose Mourinho, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'yle anlaştı.''
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RMC Sport:
''Jose Mourinho, Roma'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe için futbol dünyasına geri dönüyor.''
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So Foot:
"Özel Biri.... Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.''
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T-Online:
''Jose Mourinho, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Dünyaca ünlü teknik adam, Türk kulübü için 2+1 yıllık teklife evet dedi.''
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Record:
''Bu yaz büyük bir bombayla başladı: Jose Mourinho Fenerbahçe'de!''
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O Jogo:
''Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ikna etmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Mourinho oldu. Mourinho, Suudi Arabistan'dan ve Avrupa'dan birçok teklifi geri çevirdi."
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Voetbal International:
''Jose Mourinho, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yeni teknik direktörü oldu. Mourinho, artık Fenerbahçe'de!''
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AS:
''Real Madrid'in eski hocası Jose Mourinho, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti.''
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Marca:
''Jose Mourinho, Fenerbahçe'den gelen 2+1 yıllık teklifi kabul etti. Mourinho için yeni bir macera olacak.''
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BOLAVIP:
''61 yaşındaki Portekizli teknik adam, ringlere geri dönüyor. Yeni takımı Fenerbahçe!''
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Sport:
''İtalya'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Mourinho, birçok takımı geri çevirip Fenerbahçe'ye 'evet' dedi.''
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Estadio Deportivo:
''Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye büyük hayaller ve büyük kupalar için 'evet' dedi.''
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Mundo Deportivo:
''Resmi anlaşmaya varıldı; Jose Mourinho cesurca bir hamleyle Fenerbahçe'de''
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Sapo:
''Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye evet dedi. 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.''
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