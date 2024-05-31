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        Haberler Sağlık Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor? Vücuttan nikotin atar, böbrek dostu!

        Yaz aylarının vazgeçilmezine dikkat! Kirazın faydaları ve zararları nelerdir, ne kadar tüketilmeli?

        Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan kiraz, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Ancak her şeyin fazlası zarar, kirazın da aşırı tüketimi bazı sorunlara yol açabilir. İşte, kirazın faydaları, zararları ve ideal tüketim miktarı hakkında bilmeniz gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:13
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        • 1

          Yaz aylarının olmazsa olmazı kiraz, serinletici tadı ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle sofralarımızı süslüyor. Ancak her şeyde olduğu gibi kiraz tüketiminde de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Kirazın yararları ve olası zararları nelerdir, günlük ne kadar tüketilmelidir? İşte detaylar...

        • 2

          1. VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

          100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 65 kaloriye tekabül etmektedir. A vitamini, potasyum içeriği ve lif açısından zengin olmasının yanı sıra antioksidan içeriği de yüksektir.

        • 3

          2. GUT HASTALIĞI TEDAVİSİNDE ETKİNDİR

          Halk arasında zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanır. Yüksek ürik asit özelliklerde vücutta ayak başparmağında, eklemlerde birikerek ağrı ve şişkinliğe sebep olur.

        • 4

          Kiraz kanda yüksek olan ürik asitin dışarı atılmasını ve kanda dengelenmesine yardımcı olarak eklem hastalıkları, Gut hastalığı tedavisinde önemli rol oynar.

        • 5

          3. VÜCUTTAN NİKOTİN ATAR

          Sigara içen bireylerle nikotin hızlıca akciğerlere ulaşır ve kana karışır. Nikotin bağımlılık yapan keyif verici bir maddedir.

        • 6

          Günde 1 porsiyon kiraz nikotinin vücuttan atılmasını sağlar ve içeriğinde ki flavonoidler sayesinde hücre duvarının zarar görmesini engelleyerek vücutta ki zehri temizler.

        • 7

          4. BÖBREK DOSTU

          Kirazda bulunan Kinik asit böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir veya oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı olur.

        • 8

          5. KAN BASINCINI DÜZENLER

          Kirazlar kan basıncını ve kalp atış hızını düzenlemeye yardımcı olur ve kardiyovasküler hastalıkların gelişmesi riskini azaltır. Bu bir vazodilatatör olan potasyumun varlığına bağlıdır. Kirazlar ayrıca kötü kolesterol seviyelerini azaltan fitosterol içerir.

        • 9

          6. BEYİN İÇİN FAYDALIDIR

          Vitamin A, Vitamin B ve kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin varlığı nedeniyle kiraz tüketimi beyniniz için iyidir. Bebeklerde nöral tüp defektlerinin önlenmesine yardımcı olur ve ayrıca hafızanızı geliştirir.

        • 10

          Diyete kirazın dahil edilmesinin, kişinin Alzheimer hastalığının semptomlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabileceği bulunmuştur. Birçok doktor Alzheimer'den muzdarip kişilere kiraz tavsiye etmektedir. Bunun sebebi, zengin anti-oksidan içeriğine sahip olmasındır.

        • 11

          KİRAZIN ZARARI VAR MIDIR?

          Çok sayıda hastalığa iyi gelen ve sağlığa mucizevi faydaları olan kirazın belirgin bir zararı bulunmamaktadır. Fakat kararında tüketmek gerekmektedir. Kirazın şeker oranı yüksek olduğu için fazla tüketimi şeker hastalığı olanlara zarar verebilir.

        • 12

          Ayrıca bağırsak fonksiyonlarını etkileyen kiraz aşırı tüketildiğinde midede sorunlara ve ishale neden olabilir. Hatta alerjik bünyelerde alerjiye bile neden olabilir. O nedenle kirazın aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.

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