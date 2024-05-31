Yaz aylarının olmazsa olmazı kiraz, serinletici tadı ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle sofralarımızı süslüyor. Ancak her şeyde olduğu gibi kiraz tüketiminde de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Kirazın yararları ve olası zararları nelerdir, günlük ne kadar tüketilmelidir? İşte detaylar...