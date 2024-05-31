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        Haberler Gündem Güncel Fenomen Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eşine 26 yıl hapis | Son dakika haberleri

        Fenomen Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eşine 26 yıl hapis

        İstanbul Üsküdar'da tartıştığı yüksek mimar ve Youtuber olan eşi Merve Veziroğlu Yıldırım'ı 58 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu Yunus Yıldırım, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl olmak üzere 26 yıl hapse çarptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:56
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        • 1

          Üsküdar'da tartıştığı Youtuber eşini 58 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Yunus Yıldırım'ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

        • 2

          Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Yunus Yıldırım, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı.

        • 3

          Duruşmada geçen celse verdiği mütalaayı tekrar eden cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın "eşi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        • 4

          "KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAĞI ALDIM"

          Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Yıldırım, eşini kasten yaralamadığını öne sürerek, "Korkutmak amacıyla bıçağı aldım. Eşimin elindeki yaraları sardım. Eşimi isteyerek yaralamadım. Boğuşma esnasında kendimi savunmak zorunda kaldım." dedi.

          Sanık Yıldırım, olayın ardından polisi ve ambulansı aradığını da ifade etti.

        • 5

          26 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

          Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yunus Yıldırım'ı, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl olmak üzere 26 yıl hapse çarptırdı.

          Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

        • 6

          34 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

          Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos 2023'te Merve Veziroğlu ile Yunus Yıldırım çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın müştekiyi farklı yerlerinden 58 bıçak darbesiyle yaraladığı aktarılıyordu.

        • 7

          Bıçak darbelerinden 37'sinin hayati tehlike oluşturacak bölgelerde olduğu kaydedilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın cinayete teşebbüsü daha önceden planladığıyla ilgili delil bulunamadığı, ancak bıçaklama olayını öldürmek amaçlı yaptığı belirtiliyordu.

        • 8

          İddianamede, Yunus Yıldırım'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapsi isteniyordu.

        • 9

          NE OLMUŞTU?

          Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

        • 10

          Yıldırım çifti olay günü sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

          Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 58 yerinden bıçakladı.

        • 11

          Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan Yıldırım olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi.

        • 12

          Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" diye konuştu.

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