Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu

1452 yılında Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Rumeli Hisarı'nda en kapsamlı restorasyon 1953-1955 yılları arasında yapılmıştı. Rumeli Hisarı'ndaki bu restorasyondan 66 yıl sonra, 2021 yılında İBB Miras ekipleri tekrar restorasyona başladı.

Restorasyonu yürüten ekipler, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünde, 29 Mayıs'ta Rumeli Hisarı'nın altında 125 metre uzunluğunda bir tünel keşfetti.

Bulunan tünelin girişi sahil kısmındaki Çavdarlı Halil Paşa Kulesi'nin hemen yanında yer alırken çıkışı ise keşfedilmeyi bekliyor.

Hisarın üst kısımda bulunan surlara kadar uzandığı tahmin edilen çıkışına ulaşılamasa da 125'inci metresine kadar keşfedilen tünelin Bizans veya Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Tünelin arkeolojik ve bilimsel çalışmaların ardından, restorasyonun bitmesiyle vatandaşların ziyaretine açılacağı öğrenildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Bugün restorasyonumuzun yanı sıra restorasyon sırasında ortaya çıkmış olan ve kamuoyunun büyük ilgisini çeken bir buluntuyla karşı karşıyayız. Şu an dikine bir kesitte 125 metre olduğunu bildiğimiz fakat içerisinin başka kanallar ve kollarla ayrıldığını tahmin ettiğimiz bir yer altı geçidinin buluntularını görmüş oluyorsunuz" diye konuştu.

Mahir Polat, "Tünel oldukça önemli çünkü Orta Çağ yapısı olarak kabul edilmesi gereken bir yapı. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'un fethiyle bir sene sonra orta çağ kapanacaktı. Bir Orta Çağ savunma yapısında, yer altı geçitlerinin olduğu bir buluntuyla karşılaşmış oluyoruz" dedi.

"6'YA YAKIN GEÇİDİN ALT GÖRÜNTÜLERİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHİ FOTOĞRAFLAR MEVCUT"

Bunun gibi 6 tane tünelin daha var olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Mahir Polat, "1920- 1930'lu yıllarda ilk önümüzden geçen bu dolgu yolu oluşmadan önce yapılan genişletme sırasında açılmış kesitlerde, orada da 6'ya yakın geçidin alt görüntülerinin ortaya çıktığı tarihi fotoğraflar mevcut. Bu aşamadan sonra bilimsel araştırmalara ve tarihi yorumlara devam edilecek. Benim ilk yorumum burası gizlenmiş ve korunaklı bir geçiş noktası olarak yapılmış bir alan" dedi.

"KENDİNİ ADETA BİZE GÖSTERMEYE ÇALIŞAN BİR BULUNTUDAN BAHSEDİYORUZ"

Geçidin fethin 571'inci yıl dönümü gününde bulunduğunun altını çizen Polat, "İlginç bir şekilde tam o gün ortaya çıkmış bir keşiften bahsediyoruz. Yani kendini adeta bize göstermeye çalışan bir buluntudan bahsediyoruz. İstanbul ve dünya tarihi için hayırlı uğurlu olsun. Çok özel bir keşif olduğunu biliyoruz, hissediyoruz. Restorasyon bittiğinde de insanların gezmesine, ziyaret etmesine uygun hale getireceğiz" diye konuştu.