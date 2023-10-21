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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti... Dursun Özbek ve Erden Timur'dan açıklamalar - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti... Dursun Özbek ve Erden Timur'dan açıklamalar

        Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dursun Özbek ve Erden Timur açıklamalarda bulundu

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 21.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:19
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        Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün eski başkanlarından Alp Yalman, kongre üyeleri, amatör branştaki sporcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

        Sarı-kırmızılı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Dursun Özbek'in, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

        Dursun Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

        Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, deftere şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını coşkuyla kutlarken; bu yıl 118'inci yaşına giren Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticileri, sporcuları ve çalışanları olarak huzurunuzdayız. Kurucumuz Ali Sami Bey'in Türk olmayan takımları yenmek maksadından doğan, Galatasaray Lisemizin müdürlüğünü de yapmış Tevfik Fikret'in 'Fikri hür, vicdanı hür' düşünceleriyle beslenen ve sizin muasır medeniyetler seviyesi istikametinizle büyüyen Galatasaray Spor Kulübünün her azası ve gönül verenleri; Cumhuriyetin ilk asrının sonunda, koyduğunuz hedeflerden bir adım bile sapmadan ilerlemektedir. Rahat uyuyunuz; Tür milleti emanetinizin savunucusu, Galatasaray ise eğitimde, sporda ve yaşam sahasında Türkiye Cumhuriyeti'nin medar-ı iftiharı olmayı sürdürecektir. Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray, Ata'sına, varlık gösterdiği her alanda layık olmaya devam edecektir. Ebedi saygılarımla..."

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        BEŞİKTAŞ DERBİSİ YORUMU

        Daha sonra Beşiktaş derbisi için açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hedefimiz şampiyonluk. Bu akşamki maçta, çok güzel bir maç olacak. 50 bin taraftarımız olacak. Güzel bir maç olacağını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU...

        Son olarak Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvuru hakkında konuşan Özbek, "Bugünkü ziyaretin sebebi cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına bağlı olarak Atamı'zı ziyaret etmek. Bu konuyla ilgili Erden Bey bir şeyler söylerse daha güzel olur." dedi.

        ERDEN TİMUR KONUŞTU

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün Anıtkabir ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

        Timur, "Bizim için çok gurur verici. Buradaki enerji muazzam. Memleketimizin birlikteliği, kutuplaşmanın tam aksine birleşmeye ihtiyacı var. Atatürk'ün çizdiği yol, her zaman birleşme yolu. O yol, geleceğimizi aydınlatıyor. Galatasaray olarak biz de her zaman bu yolda ilerliyoruz. 100. yılda burada bulunmak onur verici. İnşallah daha nice 100 yıllara insanlar bu yoldan ayrılmazlar." dedi.

        FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSUNA YANIT

        Canlı yayındaki açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin TFF'ye iddialarının araştırılması yönünde başvuru yaptığı hatırlatılan Erden Timur, "Gündemi değiştirmek doğru olmaz. Amacımız gerçekten şeffaf, doğru bir arınma olsun. Bunu istiyoruz. İnşallah kulüp olarak başkanımız liderliğinde müracaat yapacağız. İnşallah Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz. Temennimiz bu yönde." cevabını verdi.

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