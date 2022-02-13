Taylan ve Berkan bu kadar kötü oyuncular değiller ama ne kendilerine güvenleri kalmış ne de arkadaşlarının onlara. Bu üzücü. Torrent muhtemelen onları oynatarak rehabilite etmeye çalışıyor ama pek olacak gibi değil. Yani yerli oyuncu hesabı yaparken buradan başlamak lazım.