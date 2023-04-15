"VAR incelemesi ile verilen penaltı ve kırmızı kart kararı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda değerlendirilebilecek çok şey var. İyi ki VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun varmış. Yoksa hakem burada defalarca seyrettik, Emrah Başsan top beklemediği anda başına düştüğü için başını tutuyor. Majid Hosseini'nin rakibini gördükten sonra yaptığı gaddar hareketten sonra düdük çalıyor. Emrah Başsan için hemen anında çalmıyor. Sanıyorum çözemiyor, çözemiyorsa bu maçları nasıl yönetiyor? Buraya kadar gelme sürecine de bakmak gerekir mi? Çünkü hakem kardeşimiz en başından sonuna en iyi konumda. Darbeli, yaralayıcı bir oyunu kaçırmış oluyor. VAR'ı kutluyorum doğru bir zamanlama. Hakemin zaten bu dakikada dağıldığını gördük. VAR tekniği açısından garantili gitti. Süre zamanlamasını biraz daha... Doğrusu sonuçtan gitmek. Bu pozisyon net bir kırmızı kart, VAR'ı kutluyorum. Hakem skandalını engellediği fikrindeyim. Hangisi daha büyük diye soracağım; Surata inmiş bir taban mı yoksa başa gelmiş bir top mu? Allah aşkına! Baya darbeli vuruyor bir de maşallah Majid, affetmiyor rakibini.

Seçim Demirel: Şuna 'penaltı değil' diyen çıkmaz zaten. Hosseini'nin yaptığını çok vahim buluyorum. Karşıdan gelen bir rakibini görüp ayağını indirmektense, rakibine doğru götürüyor olması çok riskli ve çok tehlikeli. Rakibi için yaralayıcı. Penaltı ve kırmızı kart kararı doğru. VAR müdahalesi son derece doğru. Burada beklenen hakemin bu pozisyonu görüp değerlendirmesi, hakemin bu pozisyonu süzememiş olması onun adına çok ciddi bir skandal hata.

Deniz Çoban: Hakem burada hücum faul verdi. Bilerek mi yaptı, bilmeden mi yaptı büyük bir skandalın önüne geçti aslında. Yüksek kale arkasından izlersek hakem düdüğü ağzına götürüyor, çalmıyor. Surata basma olana kadar çalmıyor. Eğer hakem düdüğü çalmış olsa, VAR hiçbir şey yapamazdı. Belki kırmızı karta karışırdı ama penaltıyı verdiremezdi. Hakem düdüğü çalmadığı için VAR müdahil olabildi. Buna VAR karışır. Benim açımdan da şöyle bir husus var. VAR buna nasıl karışır? Hakem öncesinde bir faul tespitinde bulunur. Öncesinde hakeme bunun bir faul olmadığını göstermesi lazım. 'Hocam bak gördün mü burada bir faul yok. Kanaat getirdim. Sana şimdi penaltıyı izlettireceğim.' Direkt penaltıyı göstermeye başladı, hakem yerine karar verdi. Öncesinde faul yok dedi, ben öyle anladım izlettirme şeklinde. Faul olsaydı daha büyük bir sıkıntı olurdu.