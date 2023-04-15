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Galatasaray - Kayserispor maçı yazar yorumları!

Galatasaray, Süper Lig'şn 29. haftasında evinde Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadelen 6-0 galip ayrıldı. Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'u 6-0 yendiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte Galatasaray - Kayserispor yazar yorumları...

Giriş: 15.04.2023 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray için artık dur durak olmayacak. Oyuncular kalan maçlar için Kayserispor önünde mükemmel bir start verdiler. Sadece gol şovu yapmadılar futbol resitali de sundular. Oyun ve alınan farklı galibiyet rakiplerini psikolojik olarak olumsuz etkileyecektir. Zaniolo, Mancini'ye "Beni milli takıma al" mesajını yollayan harika bir gole imza attı. (SABAH)

  • RIDVAN DİLMEN: Mauro Icardi ile Okan hoca kesinlikle konuşmuştur beni çıkarma diye. Emin adımlarla yoluna devam ediyor. Kadro kalitesi de çok iyi. Henüz rakipleri oynamadı. Beşiktaş, Trabzonspor maçına gidiyor. Onlar için kolay değil. Fenerbahçe puan kaybederse Galatasaray şampiyondur diyebiliriz. İş artık matematiksel anlamda bitmemiş olur.

  • ENGİN KEHALE: Aslında G.Saray biraz Ancelotti’nin Real Madrid’ine benziyor. Oyunu rölantide götürüp, avına saldıracağı doğru zamanı bekliyor. Takımın Benzema’sı da İcardi. Arjantinli keyif alıyor, aldırıyor. 45 dakikada 3 gol bir asist inanılmaz. Kerem-İcardi kontrasıyla gelen golün arından 36-39. dakika arası Buruk’un öğrencileri üç net pozisyon buldu. Önce İcardi Kerem’i pozisyona soktu, sonra İcardi-Rashica-İcardi bağlantısı ve ardından gelen penaltı, sarı kırmızılıların ritmini yakaladığında ne kadar etkili olduğunun kanıtı. İlk yarının sonundaki penaltı ve kırmızı kart ile de zaten maçın geri kalanı adına konuşulacak pek bir nokta kalmadı. Kerem’in mükemmel frikiği farkı açtı, bir başka özel yetenek Nicolo Zaniolo skoru belirledi. (HÜRRİYET)

  • AHMET ÇAKAR: Maçta hakem için iki kritik pozisyon var. Torreira'ya verilen penaltı. Penaltı çok açık, kırm-ı zı kart da doğru. Üstelik bu penaltı, VAR yardımıyla geliyor . Fakat burada tartışılacak olay, hakem vücut diliyle VAR daveti gelmeden önce Torreira'nın başka bir alanda faul yaptığını belirtiyor. İşte o zaman olay ciddi bir hata haline dönüşüyor. Bir diğer kritik karar da ilk yar-ı nın son dakikasında Nelsson'a verilmesi gerektiği tartışılan kırmızı kart. Bence önce Kayserisporlu oyuncu, Nelsson'un boynuna sarılıyor ve dolayısıyla kırmızı kart yok. (SABAH)

  • OSMAN ŞENHER: Galatasaray son haftalarda kazansa bile sıkıntılı maçlar oynadı. Ancak; Başakşehir karşılaşmasında yaşananlardan futbolcular belli ki ders almış. Kayserispor karşısında sahada koşmayan, mücadele etmeyen, arkadaşlarının kademesine girmeyen bir tek futbolcu yoktu. Takım olarak bütünleşmişler. (MİLLİYET)

  • UĞUR MELEKE: Malumunuz İcardi, sezona Paris’te başladı ve ancak transferin son gününde Galatasaray’a imza atabildi. Sarı kırmızılı formayla ilk 11’de çıktığı ilk müsabaka Kayseri deplasmanıydı, o sıralarda Galatasaray için işler çok iyi gitmiyordu. 15 Ekim’de Kayseri’de gelen 2-1’lik yenilgi, Galatasaray’ı yedinci basamağa kadar geriletmişti. İcardi, ilk Kayseri maçından ikincisine kadar, adam akıllı yarım sezon formasını giyebildi aslında Galatasaray’ın. Bu yarım sezonda Galatasaray’ı lig yedinciliğinden aldı, açık ara liderliğe taşıdı, hatta şampiyonluğa götürüyor. O 15 Ekim’den bu 15 Nisan’a, altı ayda Galatasaray hangi kritik maçta ona ihtiyaç duyduysa İcardi oradaydı. (HÜRRİYET)

  • ZEKİ UZUNDURUKAN: Galatasaray, Kayserispor'u muhteşem bir futbolla yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galatasaray, o kadar jeneriklik bir futbol oynadı ki dün o statta Kayserispor değil de Manchester City, Barcelona, Real Madrid bile olsa diz çökerdi! (FOTOMAÇ)

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