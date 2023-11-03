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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray - Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Kasımpaşa Haberleri

        Galatasaray - Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Ligde üst üste 10. galibiyetini alan sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri Wilfried Zaha kaydetti. Lacivert-beyazlıların tek sayısı Omeruo'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:14
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        Üç puan Zaha'dan!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, zorlu 90 dakikadan Wilfried Zaha'nın golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

        Fildişi Sahilli yıldız, 33 ve 51'de attığı gollerle Cimbom'u zafere taşıyan isim oldu.

        Kasımpaşa'nın golünü ise 54. dakikada Omeruo kaydetti.

        Ligde üst üste 10. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 31'e çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Bu sezon deplasmanda ilk kez kaybeden 5. sıradaki lacivert-beyazlılar ise 18 puanda kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada ilk tehlike Kasımpaşa kalesinde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanatta topla buluşan Zaha, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

        14. dakikada kaleci Gianniotis'in uzun gönderdiği top orta sahada Fall'da kaldı. Kaleye hareketlenen bu futbolcu, ceza yayı üzerinde 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ancak kaleci Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

        28. dakikada soldan ceza sahasına giren Zaha'nın yerden ortasında boşta kalan topu Icardi tamamladı. Defanstan dönen top Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

        31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Fall'ın pasında soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes son çizgiye inip kale sahasının önüne kesti. Bu noktaya hareketlenen Ngoy'un yerden vuruşundu Muslera uzanarak topu kontrol etti.

        33. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa yarı sahasında Gomis'ten topu kapan Zaha, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.

        38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, yerden ortasında meşin yuvarlağı Icardi'yle buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önü sağ çaprazından sert şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

        46. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Ngoy, ceza sahasına girip Nelsson'dan sıyrıldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

        51. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech'in kale sahasına yerden gönderdiği pasta Icardi topukla arkaya bıraktı. Bu noktada Kasımpaşa savunma topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazındaki Zaha'da kaldı. Bu futbolcu yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

        54. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara'nın kale sahasına gönderdiği ortaya ön direkte iyi yükselen Omeruo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Muslera'nın sağından ağlara gitti: 2-1.

        68. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına tekrar Aytaç Kara geçti. Bu futbolcunun bu kez arka direğe ortasında yükselen Omeruo, kafayla ön direğe gönderdi. Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        79. dakikada orta sahada topla buluşan Ngoy, savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

        Galatasaray: Muslera (Dk. 59 Günay Güvenç), Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan (Dk. 75 Oliveira), Ziyech (Dk. 60 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Halil Dervişoğlu), Zaha (Dk. 82 Barış Alper Yılmaz), Icardi

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Gökhan Gül (Dk. 84 Saddiki), Gomis (Dk. 71 Yasin Özcan), Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 90+7 Erdem Çetinkaya), Fall, Ngoy

        Goller: Dk. 33 ve Dk. 51 Zaha (Galatasaray), Dk. 54 Omeruo

        Sarı kartlar: Dk. 21 Fall, Dk. 65 Winck, Dk. 90+5 Saddiki (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Boey, Dk. 65 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

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