Galatasaray'ın yeni sezon formaları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray ve Nike, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. İç saha forma tasarımı, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor. Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor."