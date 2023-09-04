Fiorentina'nın ilk iki yılında Cagliari ve Empoli takımların kiraladığı Vecino, 2015-2016 sezonu itibariyle mor menekşelerde düzenli olarak forma giymeye başladı.

Burada gösterdiği performansla milli takım formasını da üzerine geçiren Vecino, 2017 yılında ise İtalyan devi Inter'e transfer oldu.