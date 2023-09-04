Galatasaray'ın transfer gündemindeki Matias Vecino kimdir, kaç yaşında ve KAP açıklaması geldi mi?
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kadrosunu bu gece itibariyle UEFA'ya gönderecek olan sarı kırmızılılar, transferin son gününde Lazio'nun 32 yaşındaki Uruguaylı oyuncusu Matias Vecino'yu gündemine aldı. İşte, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Matias Vecino ile ilgili bilgiler...
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Galatasaray'da sıcak gelişmeler söz konusu. Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Cimbom'da, orta saha için gündeme Lazio'nun 32 yaşındaki oyuncusu Matias Vecino geldi. İşte, 10 sezondur İtalya ligi Serie A'da forma giyen Vecino hakkında detaylar...
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MATIAS VECINO KİMDİR?
1991 yılında Uruguay'ın Canelones kentinde dünyay gelen Vecino, profesyonel futbola ülkesinin takımlarından Central Espanol'da adım attı.
Burada 1 yıl oynadıktan sonra Uruguay'ın en başarılı takımlarından Nacional'e transfer olan Vecino, burada gösterdiği performansla İtalya'nın köklü ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu ve Avrupa kariyerine başladı.
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Fiorentina'nın ilk iki yılında Cagliari ve Empoli takımların kiraladığı Vecino, 2015-2016 sezonu itibariyle mor menekşelerde düzenli olarak forma giymeye başladı.
Burada gösterdiği performansla milli takım formasını da üzerine geçiren Vecino, 2017 yılında ise İtalyan devi Inter'e transfer oldu.
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Kariyerinin 5 yılını lacivert siyahlı Milano ekibinde geçiren ve 2022-2023 sezonunda Lazio'ya transfer olan Vecino, Roma ekibinde ise geçtiğimiz yıl 44 maçta forma giydi ve takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasında katkı sağladı.
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VECINO GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?
Adı Galatasaray için geçen Vecino ile ilgili sarı kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama henüz gelmedi.