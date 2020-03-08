Trabzonspor’un puan kaybetmesiyle birlikte kazanmaları durumunda haftayı 2. sırada kapatacaklarını takımına hatırlatan deneyimli teknik adamın, “Kazanırsak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oluruz. En zor maçlarımızdan birine çıkıyoruz ve ters bir durumda rakibimiz bu kez sıralamada önümüze geçebilir. Fenerbahçe derbisine nasıl konsantre çıktıysanız bu maça da aynı ciddiyetle çıkın. Bu maç hem kazandığımız Fenerbahçe hem de önümüzdeki hafta karşılaşacağımız Beşiktaş derbisi kadar önemli” ifadeleriyle futbolcularına seslendiği kaydedildi.