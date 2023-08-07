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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

        Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 13:12
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi gerçekleşti.

        • 2

          Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

        • 3

          Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

          Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etmesi halinde, Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-HJK Helsinki eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

        • 4

          Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR YOLU

          Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

          Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

          Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)

          Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray

        • 6

          LİG YOLU

          Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)

          Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - ​​​​​​​Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)

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