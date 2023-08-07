Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi gerçekleşti.
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Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
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Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etmesi halinde, Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-HJK Helsinki eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
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Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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ŞAMPİYONLAR YOLU
Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)
Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray
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LİG YOLU
Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)
Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)
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