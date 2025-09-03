Habertürk
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele edeceği kadrosunu açıkladı. UEFA'ya bildirilen 24 kişilik kadroda yeni transferler İlkay Gündoğan, Uğurcan Çakır ve Singo'nun yanı sıra takımdan ayrılması gündeme gelen birlikte Barış Alper Yılmaz da yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 19:53 Güncelleme: 03.09.2025 - 20:34
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu!
        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.

        Sarı-kırmızılıların UEFA'ya gönderdiği listede şu isimler yer alıyor:

        Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

        Defans: Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay

        Orta saha: İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Roland Sallai, Leroy Sane

        Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu

        UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tek temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde Manchester City, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Ajax, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Monaco veUnion Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

        Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

        Galatasaray, lig aşamasının son haftasında ise 28 Ocak 2026 tarihinde İngiltere'nin Manchester City takımına konuk olacak.

        Sarı-kırmızılı ekibin maç takvimi şöyle:

        18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray

        30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool

        22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt

        5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray

        25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

        9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

        21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

        28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray

        LİG FORMATI

        Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

        Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

        Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

        İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        Habertürk Anasayfa