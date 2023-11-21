Galatasaray'ın Icardi planı
Galatasaray'da, sağlık ekibi Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor. Arjantinli golcünün, milli ara dönüşü sakatlığını atlatmış olarak sahada yer alması hedefleniyor
- 1
Lige verilen milli ara, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığını atlatması için değerlendiriliyor.
- 2
Arjantinli oyuncu, ligin 9'uncu haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlık yaşamıştı.
- 3
Topuğuna darbe alan Icardi, derbi sonrasındaki 5 mücadeleye iğneyle çıktı.
-
- 4
30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte ligde Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor'a karşı mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, üç karşılaşmada 1 asist üretti.
- 5
Mauro Icardi sakatlığı sonrası, Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e karşı 2 maçta forma giydi.
- 6
Arjantinli golcü, Alman ekibine karşı da iğneyle oynadı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
-
- 7
Galatasaray sağlık ekibi, Mauro Icardi ile özel olarak ilgileniyor.
- 8
30 yaşındaki futbolcunun, milli takım arası sonrası yeniden form yakalaması hedefleniyor.
- 9
Icardi'nin sahada olmak için istekli olduğu ve maç kaçırmak istemediği öğrenildi.
-