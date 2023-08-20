Galatasaray'ın Hakim Ziyech transferi ve tanıtımı dünya basınında ilgi gördü

İngiliz Daily Mail gazetesi ise internet sitesinde yer alan haberde Ziyech'in Galatasaray taraftarıyla birlikte yaptığı şovu ve sahadaki takım arkadaşlarının bu şova dahil olmasını başlığına taşıdı. Faslı futbolcunun tüm stada "üçlü" çektirdikten sonra Galatasaray forması ve atkısıyla birlikte sahayı turladığını ifade eden Daily Mail, yıldız futbolcunun ocak ayında dünya devi PSG'ye transferinin evrak problemi sebebiyle gerçekleşmediğini hatırlattı.