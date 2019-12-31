Reuters

Galatasaray, Ağustos ayında imzaladığı ve 4 Aralık'ta yapılan tadil ile birlikte, 30 Aralık itibarıyla ön koşulları yerine getirilen borç yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

5 YIL VADE

Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı. Galatasaray Sportif Ağustos ayında Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştı.