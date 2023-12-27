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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa'da 4. kez karşı karşıya gelecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa'da 4. kez karşı karşıya gelecek

        Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler 1 kez kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:50
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        Süper Kupa'da 4. derbi
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        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa tarihinde bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler ise 1 kez galip geldi.

        2023 Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. İki takım, Süper Kupa'da en son 25 Ağustos 2014 tarihinde karşılaştı. Ayrıca Aslan ile Kanarya, Süper Kupa'da ilk kez yurt dışında rakip olacak.

        Süper Kupa'yı Galatasaray 6 kez müzesine götürürken, Fenerbahçe de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA BUGÜNE KADAR SÜPER KUPA'DA OYNADIĞI MAÇLAR ŞÖYLE:

        12.08.2012

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Erzurum)

        11.08.2013

        Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Kayseri)

        25.08.2014

        Fenerbahçe 0 - Galatasaray: 0 (Penaltılarla 3-2) (Manisa)

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