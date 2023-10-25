Galatasaray'ı Bayern Münih'in fizik kalitesi yendi: 3-1

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Old Trafford'daki Manchester United zaferiyle Bayern Münih maçına kilitlenen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Bavyera ekibini ağırladı. İlk yarıda oyunun her alanında üstün futbol sergileyen ve Alman devini adeta sahadan silen sarı-kırmızılılar, maçın son bölümünde Panzerlere diş geçiremedi.

23 maçtır yenilmeyen Galatasaray, maça da Okan Buruk'un alışılmış ön alan baskısıyla başladı. Yedi, sekiz oyuncuyla adam adama baskı yapan ve hemen hemen her ikili mücadelede rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'e oyun kurdurtmayıp uzun vurmaya iterken uzunları vermedi, ikinci topları kazandı ve oyunda büyük bir üstünlük kurdu. Zaha ve Tete'nin etkisiz oyununa rağmen ilk yarıda çok sayıda pozisyona giren sarı-kırmızılılar ikinci yarıda oyundan düşmeye başladı. REKLAM

İkinci 45 dakikaya da adam adama baskıyla başlayan ve rakip ceza sahasında dahil pres yapan Galatasaray'ın fit oyuncularının birkaçı 60'tan sonra yorgunluk belirtisi göstermeye başlarken Bayern Münih ipleri eline almaya başladı. Özellikle son 30 dakikalık dilimde Galatasaray'ı tempo olarak zorlayan Alman devi hem fitlik hem de atletik kalitesiyle fark yarattı ve oyun üstünlüğünü eline aldı.

Galatasaray'ın 90 dakikaya yayılan bir örneğinin görülmediği baskı oyunu geride riskler verirken değişikliler sonrasında sahaya sürülen futbolcular da sarı-kırmızılıları oyuna ortak edemedi. Alman ekibi üst üste bulduğu gollerle mental açıdan da bir kırılma yarattı ve 3 puanı cebine koydu. Son altı sezondur gruplarda mağlubiyet almayan Bayern Münih tahtaya bir çentik daha atarken sarı-kırmızılıların gösterdiği performans ise alkış topladı.