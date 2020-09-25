Belhanda oyuna girdikten sonra ortaya çıkan kesin hakimiyetin ve ardından gelen 2 golün bir sürpriz olmadığını söylemeli. Geçen sene sahada ne yaptığını bilmeden dolaşan birçok oyucunun, kolay anlaşılır ve uygulanabilir bir planla nasıl doğru oyunculara dönüştüğünü görmek ilginç bir deneyim oluyor.